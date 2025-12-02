Форма поиска по сайту

02 декабря, 18:03

В Минфине заявили, что россияне не заметят повышения НДС в 2026 году

Фото: depositphotos/Professor25

Россияне не заметят повышения налога на добавленную стоимость (НДС) в 2026 году. Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов в ходе своего выступления на форуме ВТБ "Россия зовет!".

Министр назвал налог на добавленную стоимость наиболее безболезненным.

"Он включается в цены, но в условиях жесткой денежно-кредитной политики (ДКП), уверен, что мы не заметим это изменение налога", – приводит слова Силуанова РИА Новости.

По словам министра, рассматривались два возможных решения для финансирования бюджетных расходов: повышение налогов или увеличение заимствований. Однако второй вариант означает давление на инфляцию и высокие ставки для экономики.

Ранее Владимир Путин подписал закон о повышении НДС до 22% с 2026 года с сохранением льготной ставки 10% для всех социально значимых товаров. Уточняется, что она сохранится для продуктов питания, лекарств и медицинской продукции, товаров для детей, изданий периодической печати, книг и племенных сельскохозяйственных животных.

Российские компании начали подготовку к переходу на повышенный НДС

