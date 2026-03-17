ОАЭ частично закрыли воздушное пространство из-за атаки Ирана

Власти ОАЭ приняли временное решение о частичном закрытии воздушного пространства страны. Об этом говорится в сообщении местного Управления гражданской авиации.

По данным Минобороны ОАЭ, системы ПВО продолжают отражать атаки иранских ракет и беспилотников.

В ночь на 16 марта пожар возник в районе международного аэропорта Дубая в результате атаки беспилотника. Возгорание началось после повреждения одного из топливных баков.

Позже Управление гражданской авиации временно приостановило обслуживание рейсов в международном аэропорту Дубая, а местная полиция перекрыла движение на дорогах в районе воздушной гавани.

Эскалация конфликта произошла в конце февраля, когда Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.