Госучреждения Москвы изменили режим работы в майские праздники

01 мая, 16:00

Общество

Роспотребнадзор подготовил рекомендации по отдыху в майские праздники​

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Роспотребнадзор подготовил рекомендации по отдыху в майские праздники​, сообщили РИА Новости в надзорном ведомстве.

Например, на пикнике следует отказаться от скоропортящихся продуктов, таких как молочные изделия, копчености, яйца и кондитерские изделия с кремом. Еду лучше перевозить в сумках-холодильниках, а также разделять сырые и готовые продукты. Для шашлыка следует выбирать нежирное мясо, которое необходимо прожаривать до полной готовности.

Для гарнира можно использовать свежие овощи и зелень. Кроме того, лучше ничего не мыть в водоемах, а использовать только бутилированную или кипяченую воду.

В случае выезда на природу стоит выбирать светлую одежду, а также заправлять брюки в носки или обувь, использовать репелленты и осматривать себя каждые 15–30 минут.

"Старайтесь проводить время активно – прогулки, подвижные игры или посещение культурных мероприятий помогут провести праздники с пользой", – заключили в Роспотребнадзоре.

Ранее президент независимой ассоциации интегративных специалистов и проектов в индустрии здоровья (НАИС), семейный нутрициолог Антонина Цвинария рассказала, что оптимальная порция мяса на человека составляет 200–300 граммов.

Эксперт объяснила, что "застолья на майские" часто сопровождаются дискомфортом в ЖКТ и тяжестью. Чаще всего это происходит из-за переедания и обилия жирной пищи, а также из-за быстрого приема еды и алкоголя.

Читайте также


Почему мутирует птичий грипп?

Вирус приспособился размножаться при температуре человеческого тела

В группе риска по птичьему гриппу находятся те, кто никогда не вакцинировался

Читать
закрыть

Почему обрушился рудник под Магаданом?

Причиной обрушения рудника стал сход селя

Также рассматривается версия о потере устойчивости борта угольного разреза

Читать
закрыть

Как защитить свой дом во время отъезда на майские праздники?

Нужно оставить ключи человеку, который сможет проверять состояние двери

Можно установить датчики движения

Читать
закрыть

К чему приведет снижение нештрафуемого порога скорости на дорогах?

Мера заставит водителей быть более внимательными

Эксперты уверены: снижение порога приведет и к росту числа штрафов

Читать
закрыть

Как запрет на досмотр перед сдачей ЕГЭ повлияет на школьников?

Эксперты уверены: мера немного снизит тревожность

На досмотре иногда превышались полномочия

Читать
закрыть

Как Москва будет работать в майские праздники?

Взрослые поликлиники 1 и 9 мая будут работать с 09:00 до 16:00, а 2-го и 11-го – с 09:00 до 18:00

Столичные дворцы бракосочетания не будут работать 1, 9, 10 и 11 маяр

Читать
закрыть

Почему россияне стали заводить цыплят в качестве домашних питомцев?

Особенно популярна эта тенденция среди семей с детьми

Процесс выращивания цыпленка в инкубаторе носит образовательный характер

Читать
закрыть

Как сохранить самооценку из-за негативных комментариев?

Важно грамотно подходить к негативным комментариям в свой адрес в соцсетях

Для объективной оценки стоит сравнивать себя в нескольких плоскостях

Читать
закрыть

