Роспотребнадзор подготовил рекомендации по отдыху в майские праздники​, сообщили РИА Новости в надзорном ведомстве.

Например, на пикнике следует отказаться от скоропортящихся продуктов, таких как молочные изделия, копчености, яйца и кондитерские изделия с кремом. Еду лучше перевозить в сумках-холодильниках, а также разделять сырые и готовые продукты. Для шашлыка следует выбирать нежирное мясо, которое необходимо прожаривать до полной готовности.

Для гарнира можно использовать свежие овощи и зелень. Кроме того, лучше ничего не мыть в водоемах, а использовать только бутилированную или кипяченую воду.

В случае выезда на природу стоит выбирать светлую одежду, а также заправлять брюки в носки или обувь, использовать репелленты и осматривать себя каждые 15–30 минут.

"Старайтесь проводить время активно – прогулки, подвижные игры или посещение культурных мероприятий помогут провести праздники с пользой", – заключили в Роспотребнадзоре.

Ранее президент независимой ассоциации интегративных специалистов и проектов в индустрии здоровья (НАИС), семейный нутрициолог Антонина Цвинария рассказала, что оптимальная порция мяса на человека составляет 200–300 граммов.

Эксперт объяснила, что "застолья на майские" часто сопровождаются дискомфортом в ЖКТ и тяжестью. Чаще всего это происходит из-за переедания и обилия жирной пищи, а также из-за быстрого приема еды и алкоголя.

