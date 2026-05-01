Новый ГОСТ на рыбу в РФ установит требования к запаху после варки, сообщили РИА Новости во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ).

ГОСТ начнет действовать с 1 июня 2026 года. Он объединит ранее действующие стандарты на мороженую сельдь и рыбу, а также рыбу специальной разделки, разделанную и неразделанную.

Отмечается, что обновленный стандарт уточняет требования к разделке, глазированию, упаковке и маркировке всех видов рыбы, а также правила приемки и хранения. Помимо этого, вводятся новые требования к производителям, например, к запаху рыбы после варки, поскольку раньше регламентировался запах только после разморозки.

Также в новых требованиях значение массовой доли жира в мясе японской скумбрии, атлантической и тихоокеанской сельди – не менее 12%. Требования к длине или массе рыбы, в свою очередь, больше не могут меняться в соответствии с требованиями договора.

Кроме того, скорректированы требования в отношении разделки на стейки. Для отдельных видов, таких как сом и щука, регламентирован размер, при котором разделка обязательна. Макрурусы, камбалу и морского окуня, например, рекомендовано разделывать.

Процесс заморозки в естественных условиях теперь может проходить только в местах вылова на ледяных, хорошо проветриваемых площадках или на сквозняке. У сардин, ставриды или осетровых можно удалять "жучки".

Для глазированной рыбы на упаковке не нужно указывать массу нетто и информацию об использовании в качестве сырья аквакультурной рыбы, а также о входящих в состав глазури пищевых добавках.

Однако в то же время были расширены возможности упаковки – можно использовать полимерные многооборотные ящики, а укладывать мороженую рыбу в потребупаковке можно в ящики из картона и комбинированных материалов.

Ранее Росстандарт впервые ввел ГОСТ на картофельные чипсы. Он начал действовать с 1 апреля 2026 года. Стандарт будет определять такие характеристики, как внешний вид, цвет, вкус, запах, а также допустимое содержание жира и пищевой соли.


