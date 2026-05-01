Госучреждения Москвы изменили режим работы в майские праздники

01 мая, 13:32

Подросток в Татарстане задел удочкой контактные провода и погиб

Фото: телеграм-канал "Центральное МСУТ СК России"

В Зеленодольском районе Татарстана скончался подросток, который задел удочкой контактные провода, сообщил глава района Михаил Афанасьев.

Предварительно, инцидент произошел на 765-м километре между станциями "Васильево" и "Атлакишкино" Горьковской железной дороги. Три подростка шли на рыбалку, и во время перехода через железнодорожные пути один из них задел удочкой провода контактной сети, где напряжение достигает 27,5 тысяч вольт. Ребенок погиб на месте.

Афанасьев выразил родным и близким подростка соболезнование и подчеркнул, что семье погибшего будет оказана необходимая поддержка.

В Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорта СК России добавили, что по факту происшествия организована доследственная проверка по статье "Неисполнение требований транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры, если это деяние повлекло по неосторожности причинение смерти человеку".

Ранее 16-летний подросток в Якутске погиб на территории экспозиции военной техники парка "Россия – моя история". По предварительным данным, школьника придавило тяжелой подвижной металлической деталью. Глава города Евгений Григорьев выразил соболезнования родителям погибшего ребенка.

Читайте также


Почему мутирует птичий грипп?

Вирус приспособился размножаться при температуре человеческого тела

В группе риска по птичьему гриппу находятся те, кто никогда не вакцинировался

Читать
закрыть

Почему обрушился рудник под Магаданом?

Причиной обрушения рудника стал сход селя

Также рассматривается версия о потере устойчивости борта угольного разреза

Читать
закрыть

Как защитить свой дом во время отъезда на майские праздники?

Нужно оставить ключи человеку, который сможет проверять состояние двери

Можно установить датчики движения

Читать
закрыть

К чему приведет снижение нештрафуемого порога скорости на дорогах?

Мера заставит водителей быть более внимательными

Эксперты уверены: снижение порога приведет и к росту числа штрафов

Читать
закрыть

Как запрет на досмотр перед сдачей ЕГЭ повлияет на школьников?

Эксперты уверены: мера немного снизит тревожность

На досмотре иногда превышались полномочия

Читать
закрыть

Как Москва будет работать в майские праздники?

Взрослые поликлиники 1 и 9 мая будут работать с 09:00 до 16:00, а 2-го и 11-го – с 09:00 до 18:00

Столичные дворцы бракосочетания не будут работать 1, 9, 10 и 11 маяр

Читать
закрыть

Почему россияне стали заводить цыплят в качестве домашних питомцев?

Особенно популярна эта тенденция среди семей с детьми

Процесс выращивания цыпленка в инкубаторе носит образовательный характер

Читать
закрыть

Как сохранить самооценку из-за негативных комментариев?

Важно грамотно подходить к негативным комментариям в свой адрес в соцсетях

Для объективной оценки стоит сравнивать себя в нескольких плоскостях

Читать
закрыть

