Подросток в Татарстане задел удочкой контактные провода и погиб

Фото: телеграм-канал "Центральное МСУТ СК России"

В Зеленодольском районе Татарстана скончался подросток, который задел удочкой контактные провода, сообщил глава района Михаил Афанасьев.

Предварительно, инцидент произошел на 765-м километре между станциями "Васильево" и "Атлакишкино" Горьковской железной дороги. Три подростка шли на рыбалку, и во время перехода через железнодорожные пути один из них задел удочкой провода контактной сети, где напряжение достигает 27,5 тысяч вольт. Ребенок погиб на месте.

Афанасьев выразил родным и близким подростка соболезнование и подчеркнул, что семье погибшего будет оказана необходимая поддержка.

В Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорта СК России добавили, что по факту происшествия организована доследственная проверка по статье "Неисполнение требований транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры, если это деяние повлекло по неосторожности причинение смерти человеку".

Ранее 16-летний подросток в Якутске погиб на территории экспозиции военной техники парка "Россия – моя история". По предварительным данным, школьника придавило тяжелой подвижной металлической деталью. Глава города Евгений Григорьев выразил соболезнования родителям погибшего ребенка.

