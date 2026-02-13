BBC: пять мужчин и подросток загадочно погибли в горах Болгарии

Фото: depositphotos/Simanovskiy

Пять мужчин и один 15-летний подросток загадочно погибли в горах Болгарии. По словам властей, дело содержит в себе больше шокирующих деталей, чем драматический сериал "Твин Пикс", пишет BBC.

Первые трое мужчин в возрасте 45, 49 и 51 года были найдены мертвыми 2 февраля. Их тела нашли возле сгоревшей хижины. У всех были огнестрельные ранения, при этом "признаки борьбы" и иные травмы отсутствовали. Позже судмедэксперты установили, что выстрелы были произведены с близкого расстояния.

Шесть дней спустя в автодоме, припаркованном возле горы Околчица, правоохранители обнаружили тела еще двух мужчин и 15-летнего подростка. Глава национальной полиции Захари Васков заявил журналистам, что у погибших также были найдены огнестрельные ранения, полученные, по всей видимости, внутри автомобиля.

Васков также назвал произошедшее "беспрецедентным преступлением", не имеющим аналогов в стране. По данным правоохранителей, смерти могут быть связаны и, вероятно, стали результатом убийств или самоубийств.

Ранее 44-летняя Рэйчел Грин умерла у матери на плече во время перелета из США в Великобританию. В ходе следствия было установлено, что в крови женщины находилось большое количество рецептурных препаратов. Кроме этого, у нее было недиагностированное заболевание сердца, которое могло привести к смерти в сочетании с лекарствами.