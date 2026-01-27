The Mirror: женщина умерла на плече у матери во время перелета из США в Великобританию

Фото: depositphotos/Chalabala

Женщина умерла у матери на плече во время перелета из США в Великобританию. Об этом сообщает The Mirror.

Во время семичасового полета 44-летняя Рэйчел Грин уснула у матери на плече. Тревога была поднята после того, как мать и члены экипажа не смогли ее разбудить.

В ходе следствия было установлено, что в крови женщины находилось большое количество рецептурных препаратов. Помимо этого, у нее имелось недиагностированное заболевание сердца, которое могло привести к смерти в сочетании с лекарствами.

Ранее россиянин погиб в японской префектуре Нагано во время катания на сноуборде вне трасс. Он был в группе из трех сноубордистов.

На высоте около 1,1 тысячи метров россиянин попал под лавину. Двое других членов группы смогли самостоятельно спуститься и не пострадали.

