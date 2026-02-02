Форма поиска по сайту

Фильм "Горничная" с Сидни Суини возглавил кинопрокат в России за выходные

Фото: кадр из фильма "Горничная"; режиссер – Пол Фиг; производство – Eurimages, Fado Filmes, Fundación Voces

Психологический триллер "Горничная" режиссера Пола Фига вновь возглавил кинопрокат в России и странах СНГ, собрав 199 миллионов рублей за прошедшие выходные. Об этом сообщается на портале Kinobusiness.

Сюжет фильма рассказывает о девушке, мечтающей начать жизнь с чистого листа. Она принимает работу горничной в роскошном особняке, однако затем узнает, что за его дверями скрывается нечто зловещее. Роли исполнили Сидни Суини, Аманда Сайфред, Брэндон Скленар и другие актеры.

На втором месте в кинопрокате находится российская комедия "Чебурашка-2" режиссера Дмитрия Дьяченко. Она собрала 109 миллионов рублей за выходные. Тройку лидеров замыкает картина "Гренландия-2: миграция" режиссера Рика Романа Во, собравшая 95 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что в кинотеатре Дагестана заблюрили откровенную сцену из фильма "Горничная". Черным экраном "прикрыли" кадры с актрисой Сидни Суини.

Член Совета по правам человека при президенте РФ Марина Ахмедова назвала произошедшее ханжеским лицемерием, подчеркнув, что купившие билет люди знали заранее, на какой фильм идут. Вместе с тем зрители восприняли происходящее с юмором, добавила она.

"Чебурашка-2" собрал более 5 миллиардов рублей за 12 дней

