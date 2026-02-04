Гладков застрял в лифте во время блэкаута в Белгороде

Фото: ТАСС/Антон Вергун

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков застрял в лифте во время отключения электричества. Об этом он рассказал во время эфира в соцсети "ВКонтакте".

"Вчера я был один, по-моему, из 77 людей, которые застряли в лифте. И начинаю звонить, мне нужно на совещание, пытаться понять, когда приедет бригада", – сказал он.

По словам Гладкова, заранее разработанный план помог организовать эффективную работу по освобождению людей. Губернатор добавил, что не опоздал на совещание и проверил, как все задействовано.

Украинские войска нанесли ракетный удар по Белгороду и Белгородскому округу вечером 3 февраля. По предварительным данным, никто не пострадал.

Гладков уточнил, что серьезные повреждения в результате атаки получили инфраструктурный объект и энергосистема. После удара во всех водозаборах Белгорода оказалось нарушено энергоснабжение.

