МИД ОАЭ: переговоры в Абу-Даби продемонстрировали серьезность намерений сторон

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД ОАЭ

Факт проведения трехсторонней встречи в Абу-Даби свидетельствует о серьезных намерениях участников переговорного процесса. Об этом заявил глава МИД Объединенных Арабских Эмиратов шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян.

"Переговоры посылают позитивные сигналы, которые отражают серьезность сторон, вовлеченных в дипломатический процесс, и их стремление прекратить гуманитарные страдания людей", – говорится в официальном обращении министра.

Встреча представителей России, США и Украины состоялась 4–5 февраля в столице ОАЭ, Абу-Даби. В ходе переговоров Москва и Киев договорились об обмене военнопленными.

5 февраля в Россию вернулись 157 военнослужащих, а также 3 гражданских, среди которых жители Курской области. Взамен украинской стороне также передали 157 военнопленных.

Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следующий раунд переговоров между представителями России, США и Украины уже может пройти в в Штатах. По его словам, стороны готовы ко всем рабочим форматам, которые могут приблизить мир и сделать его надежным и длительным.