NYT: бойкот спортсменов из России на международных турнирах подходит к концу

Фото: depositphotos/labrador

Санкции и бойкот в отношении российского спорта в ближайшее время могут подойти к концу, сообщает газета The New York Times (NYT).

К такому мнению журналисты пришли исходя из заявлений спортивных чиновников. Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри указывала, что спорт должен сохранять свою политическую нейтральность, чтобы обеспечить свободу соревнований для спортсменов.

До этого президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино заявлял, что организация должна рассмотреть вопрос снятия отстранения российских команд, а глава Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс говорит, что "бойкоты никогда ничего не решали".

В это же время глава Международной федерации лыжного спорта и сноуборда Йохан Элиаш призвал к разработке более четких принципов, чтобы гарантировать, что РФ не будет несправедливо выделена в качестве объекта критики, учитывая множество других конфликтов по всему миру.

Ранее Европейская федерация водных видов спорта разрешила российским атлетам участвовать в юношеских и молодежных соревнованиях с флагом и гимном. Принятое решение касается как индивидуальных, так и командных турниров. Спортсменов с паспортами из России или Белоруссии допустят к участию в соревнованиях без проверки анкетных данных и при полном соблюдении протоколов.

