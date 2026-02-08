Путин провел телефонный разговор с Лукашенко

Фото: ТАСС/Александр Казаков

Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, сообщил близкий к пресс-службе главы республики телеграм-канал "Пул первого".

Основной темой беседы, как сообщает агентство БелТА, стала подготовка к предстоящему заседанию Высшего государственного совета Союзного государства (СГ).

В ходе обсуждения главы государств согласовали время проведения заседания, сроки, повестку дня и другие организационные вопросы. На этом мероприятии планируется рассмотрение ключевых аспектов интеграционного сотрудничества между двумя странами.

Кроме того, Лукашенко и Путин обсудили текущее состояние и перспективы белорусско-российских отношений, уделив особое внимание реализации совместных проектов. Также они затронули ряд вопросов международной повестки и обсудили развитие обстановки в регионе.

Ранее Лукашенко заявил, что Москва и Минск реализуют все договоренности между странами. Это касается как военно-технического сотрудничества, так и экономики.

Путин добавил, что в отношениях стран фактически нет вопросов, которые требовали бы внимания президентов. Правительства работают между собой "очень плотно". При этом "всегда находится", о чем поговорить.