Полицейские в Омске стрельбой по колесам остановили пьяного водителя с пассажирами

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

Сотрудники Госавтоинспекции в Омске использовали оружие, чтобы остановить на трассе пьяного водителя, в машине которого сидели трое пассажиров, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Водителя ВАЗ-2105 попросили остановиться в районе 593-го километра Тюмень – Омск, однако он попытался скрыться, совершал опасные маневры и выезжал на встречную полосу. В результате правоохранители применили огнестрельное оружие, произведя предупредительный выстрел вверх, а затем – по колесам автомобиля.

Машина съехала в кювет, водителя задержали. Им оказался местный житель, который ранее уже был лишен прав. Несмотря на это, он снова сел за руль, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Вместе с ним в салоне было три человека, двое из которых – несовершеннолетние.

Против мужчины составлено семь протоколов об административных правонарушениях, сейчас он находится под административным арестом. Автомобиль помещен на штрафстоянку. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

