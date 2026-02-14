Форма поиска по сайту

14 февраля

Наука

Путин выразил соболезнования в связи со смертью историка Медведева

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью историка Роя Медведева.

Он отметил, что Медведев был известным писателем и публицистом, а также общественным деятелем и автором талантливых литературных произведений, которые посвящены переломным эпохам истории России.

"Профессиональный, жизненный путь Роя Александровича, его неизменная приверженность своим убеждениям и принципам достойны искреннего уважения", – указано в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Президент России добавил, что в сердцах близких и родных навсегда сохранится светлая память о Медведеве, как о замечательном и неординарном человеке.

Медведев скончался на 101-м году жизни утром в пятницу, 13 февраля. Предположительно, причиной смерти стала легочная недостаточность. Прощание состоится во вторник, 17 февраля, в морге в подмосковном Одинцове.

Медведев – советский и российский публицист, педагог, писатель, автор историко-политических биографий, а также брат биолога и писателя Жореса Медведева. В числе его популярных работ – "Хрущев. Политическая биография", "Личность и эпоха. Политический портрет Л. И. Брежнева", "Дмитрий Медведев: двойная прочность власти" и "Время Путина".

