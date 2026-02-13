Российский историк Рой Медведев умер на 101-м году жизни

Фото: ТАСС/Валентин Кузьмин

Российский историк Рой Медведев скончался на 101-м году жизни утром в пятницу, 13 февраля, сообщила РИА Новости его невестка Светлана.

Предположительно, причиной смерти стала сердечная недостаточность. Однако говорить об этом до вскрытия точно нельзя.

Прощание состоится во вторник, 17 февраля, в морге в подмосковном Одинцове, добавила собеседница агентства.

"Будет кремация, а похороны уже будут после кремации в Лайково", – уточнила она.

Медведев – советский и российский публицист, педагог, писатель, автор историко-политических биографий, а также брат биолога и писателя Жореса Медведева.

Он родился 14 ноября 1925 года в Тифлисе (сейчас – Тбилиси, Грузия. – Прим. ред.). В 1951 году Медведев окончил философский факультет Ленинградского государственного университета имени А. А. Жданова, а затем стал кандидатом педагогических наук.

В 1951–1954 годах работал учителем средней школы, затем директором, а с начала 1960-х годов издавал самиздатский машинописный журнал "Политический дневник".

В 2010 году Медведев был награжден Почетной грамотой правительства РФ. Также лауреат премии ФСБ России 2007 года за книгу "Андропов". В числе его популярных работ – "Хрущев. Политическая биография", "Личность и эпоха. Политический портрет Л. И. Брежнева", "Дмитрий Медведев: двойная прочность власти" и "Время Путина".