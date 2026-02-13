Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 февраля, 12:50

Наука

Российский историк Рой Медведев умер на 101-м году жизни

Фото: ТАСС/Валентин Кузьмин

Российский историк Рой Медведев скончался на 101-м году жизни утром в пятницу, 13 февраля, сообщила РИА Новости его невестка Светлана.

Предположительно, причиной смерти стала сердечная недостаточность. Однако говорить об этом до вскрытия точно нельзя.

Прощание состоится во вторник, 17 февраля, в морге в подмосковном Одинцове, добавила собеседница агентства.

"Будет кремация, а похороны уже будут после кремации в Лайково", – уточнила она.

Медведев – советский и российский публицист, педагог, писатель, автор историко-политических биографий, а также брат биолога и писателя Жореса Медведева.

Он родился 14 ноября 1925 года в Тифлисе (сейчас – Тбилиси, Грузия. – Прим. ред.). В 1951 году Медведев окончил философский факультет Ленинградского государственного университета имени А. А. Жданова, а затем стал кандидатом педагогических наук.

В 1951–1954 годах работал учителем средней школы, затем директором, а с начала 1960-х годов издавал самиздатский машинописный журнал "Политический дневник".

В 2010 году Медведев был награжден Почетной грамотой правительства РФ. Также лауреат премии ФСБ России 2007 года за книгу "Андропов". В числе его популярных работ – "Хрущев. Политическая биография", "Личность и эпоха. Политический портрет Л. И. Брежнева", "Дмитрий Медведев: двойная прочность власти" и "Время Путина".

Читайте также


наука

Главное

Когда ушедшие зарубежные бренды вернутся в РФ?

Зарубежные бренды вернутся, когда ослабнет политизированное давление в их странах

Крупным международным корпорациям было бы выгодно снова прийти в Россию

Читать
закрыть

Когда нейросети заменят людей на работе?

Сейчас у ИИ есть так называемые "галлюцинации"

Эксперты уверены: предпосылок к тому, что ИИ сможет полностью заменить человека, пока нет

Читать
закрыть

Чем опасна услуга "любви напрокат" на 14 февраля?

Получив услугу, такой человек вновь столкнется с реальностью, где снова останется один

Особенно важно обратить внимание на исполнителя такой услуги

Читать
закрыть

Как изменение утильсбора повлияет на цены автомобилей в РФ?

Эксперты уверены: мера не окажет существенного влияния на российский авторынок

На уже ввезенные и оформленные машины новые правила, скорее всего, не распространят

Читать
закрыть

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

Читать
закрыть

Как новые правила бронирования отелей скажутся на туристах?

Ужесточатся требования к договору бронирования

Россияне смогут заселяться в отели по QR-коду вместо бумажного паспорта

Читать
закрыть

Кто может претендовать на должность президента Украины?

Эксперты уверены: возможным конкурентом Зеленского может стать бывший главком ВСУ

Остается вопрос, будет ли баллотироваться сам Зеленский

Читать
закрыть

Возможно ли введение налога на выгул собак в России?

Подобное налогообложение может повысить ответственность хозяев

Однако эксперты уверены: мера ударит по добросовестным и ответственным владельцам

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика