Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Интернет-сервис для размещения объявлений "Авито" заблокировал профиль продавца капибар в Москве после жалоб покупателей на обман. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Покупатели сообщили, что заплатили за перевозку капибары с документами и чипами, однако продавец исчез и не выполнил обязательства. После проверки профиль, где было опубликовано объявление, заблокировали.

Сейчас на сайте остались только три предложения о продаже капибар с ценой от 1,2 до 2 миллионов рублей в Москве и Подмосковье.

Ранее суд в Москве запретил сайт о продаже пумы. Данную платформу в ходе мониторинга Сети обнаружила Тверская межрайонная прокуратура. Страница имела свободный доступ, а предложение о продаже зверей было адресовано неограниченному кругу лиц.

Также были заблокированы ресурсы по продаже африканских страусов, сервалов, жирафов и других экзотических животных.