Львенок найден в Москве

Трехмесячный самец азиатского льва был найден на востоке Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Ведомство выяснило, что львенка незаконно удерживали в Окружном проезде, так как никаких документов, которые бы подтверждали законность владения хищником, не было представлено.

В прокуратуре напомнили, что данный вид животного подпадает под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).



В связи с этим ведомство вместе с управлением Росприроднадзора по Москве и Калужской области передало львенка в специализированное учреждение для его обследования и последующего содержания.

Межрайонная природоохранная прокуратура Москвы взяла на контроль выяснение обстоятельств покупки и содержания этого животного.



Ранее в Москве была спасена трехмесячная львица, которую выставили на продажу на платформе бесплатных объявлений за 260 тысяч рублей. Правоохранители решили инсценировать покупку хищника, и в результате детеныш льва был изъят.

В прокуратуре пояснили, что продавец не показал никаких документов, которые подтверждали бы законность владения животным. После изъятия львица была передана в реабилитационный центр диких животных департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

