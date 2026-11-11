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11 ноября, 13:34

Транспорт

Москвичей призвали пользоваться метро из-за перекрытий движения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Загруженность столичных дорог днем в среду, 11 ноября, оценивается в 3 балла, однако к вечеру этот показатель вырастет до 8 в связи с временными перекрытиями. Горожанам рекомендуют передвигаться на метро, сообщил столичный Дептранс со ссылкой на данные Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

В ведомстве уточнили, что движение временно перекрыто на Тверской улице по направлению в центр. Наиболее интенсивный трафик фиксируется на Боровицкой площади, на внутренней стороне МКАД в районе Ленинградского шоссе, а также на проспекте Мира по направлению в центр.

Дептранс призвал жителей и гостей столицы, передвигающихся на автомобилях, закладывать дополнительное время на дорогу. В департаменте порекомендовали выезжать после 20:00 и быть внимательнее.

О временном закрытии движения транспорта в Москве сообщалось ранее. Ограничения коснулись Кремлевской набережной в сторону центра. Кроме того, движение также было перекрыто на внутренней стороне МКАД в районе Сколковского шоссе и на Большом Каменном мосту по направлению в центр. Позже ограничения сняли.

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 11 ноября

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