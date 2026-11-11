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11 ноября, 12:59

Транспорт

Движение транспорта закрыто на Кремлевской набережной

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве временно закрыто движение транспорта по Кремлевской набережной в сторону центра. Об этом сообщил столичный Дептранс в MAX.

По данным департамента, движение также перекрыто на внутренней стороне МКАД в районе Сколковского шоссе и на Большом Каменном мосту по направлению в центр.

Ранее на западе Москвы временно ограничили проезд по одной полосе съезда с Третьего транспортного кольца в 1-й Сетуньский проезд. Мера будет действовать с 19 октября по 20 декабря.

Работы затронут участок в районе дома 8 по 1-му Сетуньскому проезду. Ограничения связаны с реконструкцией инженерных сетей.

Кроме того, в столице временно ограничили движение на Волоколамском шоссе. Для проезда будет недоступна одна полоса на участке от дома 23 по Большому Волоколамскому проезду до дома 22, корпуса 2, по Волоколамскому шоссе. Ограничения продлятся до 1 октября 2027 года, они связаны со строительными работами.

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