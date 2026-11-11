Песков заявил, что задержание польских агентов не осложнит отношения Москвы с Варшавой

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Задержание в России польских граждан по подозрению в шпионаже не сможет навредить отношениям Москвы с Варшавой и Евросоюзом, поскольку таких отношений фактически не существует. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, трудно сделать что-то, что еще больше осложнило бы отношения России с Польшей и ЕС.

Ранее Федеральная служба безопасности России выявила и пресекла деятельность спецслужб Польши на территории Калининградской области. Задержаны два человека, которые работали на Службу военной разведки министерства национальной обороны и Агентство внутренней безопасности Польши.

Польские граждане занимались сбором информации о российских военных и обстановке в стране. Возбуждены уголовные дела по статье о шпионаже.

