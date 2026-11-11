Старшая дочь Федосеевой-Шукшиной не приехала на похороны актрисы

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Старшая дочь народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной Анастасия Воронина-Франсишку не присутствовала на похоронах актрисы, поскольку ей не удалось выехать с Украины. Об этом РИА Новости сообщил художник Никас Сафронов.

Прощание с артисткой проходит в храме Воскресения Словущего в Москве. Церемонию посетили дочери Федосеевой-Шукшиной Мария и Ольга Шукшины, а также внучка Лаура с сыном. После отпевания ее похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с супругом, писателем и режиссером Василием Шукшиным.

"Несчастный случай, что не получилось у нее выехать. Она пока не может, не смогла. Но у них были хорошие отношения", – пояснил Сафронов.

Он уточнил, что Воронина-Франсишку намерена почтить память матери позже.

Федосеева-Шукшина умерла 7 ноября. Ей было 88 лет. Причиной смерти стала сердечная недостаточность, из-за которой артистку госпитализировали в Москве в начале октября.

Федосеева-Шукшина родилась 25 сентября 1938 года в Ленинграде. Профессиональное образование она получила во ВГИКе, который окончила в 1964 году. Актриса училась в мастерской народных артистов СССР Сергея Герасимова и Тамары Макаровой.

В фильмографии актрисы более 80 картин и сериалов. Одной из последних работ стала роль в международном проекте "Макмафия" 2018 года.

