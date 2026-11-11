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11 ноября, 12:14

В мире

В Баварии начали восстанавливать резиденцию Гитлера "Орлиное гнездо"

Фото: ТАСС/IMAGO/Fotostand/Wassmuth

В Баварии приступили к восстановлению Кельштайнхауса, известного как "Орлиное гнездо", Адольфа Гитлера. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Bild.

Историческое здание было для диктатора представительским "чайным домиком". В настоящее время на месте почти полностью сгоревшего здания установлен кран. Подрядчиком является компания Gebr. Schmolzl GmbH&Co. KG.

По данным СМИ, обсуждение планов по восстановлению здания началось на следующий день после пожара в октябре 2026 года. Глава МВД Баварии Йоахим Херрман указал, что "Орлиное гнездо" было застраховано.

По подозрению в поджоге задержали 33-летнего мужчину, уроженца Берхтесгадена, который жил в Берлине. Он направлялся на мотоцикле без номеров навстречу спасателям. От него пахло гарью.

Кельштайнхаус возвели в 1938 году в качестве части нацистского комплекса на Оберзальцберге. С 1952 года здание работало как горный ресторан.

Ранее член Совета по правам человека Ева Меркачева показала главный артефакт архива Федеральной службы безопасности – фрагмент челюсти Гитлера. Она рассказала, что именно это считают основным доказательством того, что фюрер именно покончил с собой.

Фрагменты челюсти Гитлера хранятся в табачной коробке "Гвардейские" в архиве ФСБ. Всего сохранилось четыре образца, наиболее крупный из которых – мост верхней челюсти с девятью зубами.

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