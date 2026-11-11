Московский метрополитен взыскал более 3,2 млн руб ущерба с виновников задержки поездов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Столичный метрополитен взыскал с виновников задержек поездов свыше 3,2 миллиона рублей с начала года. Об этом сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Вице-мэр пояснил, что график в метро рассчитан до секунд, поэтому внезапные остановки нарушают работу всей линии и мешают другим пассажирам. К задержкам приводят выход на пути, бросание предметов на рельсы, препятствование закрытию дверей вагона, а также проникновение в служебные помещения и тоннели.

Подобные действия могут угрожать жизни или здоровью людей, поэтому нарушителям грозит административная или уголовная ответственность. Также им необходимо возместить нанесенный ущерб – по 30 тысяч рублей за каждую минуту задержки.

Ликсутов подчеркнул, что специалисты четко контролируют безопасность и надежность поездок. Каждое нарушение рассматривается отдельно, ущерб взыскивается в полном объеме.

Вместе с тем с начала года столичный метрополитен взыскал свыше 2,4 миллиона рублей с водителей, по вине которых в городе происходили задержки трамваев. Окончательная сумма зависит от длительности простоя. За каждую минуту приходится платить 8 тысяч рублей.

