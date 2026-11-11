Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 ноября, 11:36

Транспорт

Московский метрополитен взыскал более 3,2 млн руб ущерба с виновников задержки поездов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Столичный метрополитен взыскал с виновников задержек поездов свыше 3,2 миллиона рублей с начала года. Об этом сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Вице-мэр пояснил, что график в метро рассчитан до секунд, поэтому внезапные остановки нарушают работу всей линии и мешают другим пассажирам. К задержкам приводят выход на пути, бросание предметов на рельсы, препятствование закрытию дверей вагона, а также проникновение в служебные помещения и тоннели.

Подобные действия могут угрожать жизни или здоровью людей, поэтому нарушителям грозит административная или уголовная ответственность. Также им необходимо возместить нанесенный ущерб – по 30 тысяч рублей за каждую минуту задержки.

Ликсутов подчеркнул, что специалисты четко контролируют безопасность и надежность поездок. Каждое нарушение рассматривается отдельно, ущерб взыскивается в полном объеме.

Вместе с тем с начала года столичный метрополитен взыскал свыше 2,4 миллиона рублей с водителей, по вине которых в городе происходили задержки трамваев. Окончательная сумма зависит от длительности простоя. За каждую минуту приходится платить 8 тысяч рублей.

Читайте также


транспортметрогород

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика