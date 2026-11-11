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11 ноября, 11:01

Город

Бобры в "Лосином острове" начали готовиться к зиме

Фото: MAX/"ФГБУ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ЛОСИНЫЙ ОСТРОВ"

В национальном парке "Лосиный остров" бобры начали готовиться к зиме: делают запасы корма под водой и ремонтируют жилища. Об этом сообщили в телеграм-канале парка.

В ноябре у бобровых семей горячая пора. Животные срезают ветки осины и ивы и прячут их под водой – получается природный "холодильник" с кормом на всю зиму. Хатки и плотины они ремонтируют, а стены покрывают смесью ила и глины, чтобы внутри было тепло и безопасно.

Кроме того, животные прокладывают каналы и тропы. Зимой это помогает быстрее добираться до "уличных" запасов. В нацпарке подчеркнули, что бобры зимой не спят. Они выходят из хатки, чтобы поесть из "надводных кладовых". В хатке всегда сухо и относительно тепло, а грызуны согревают друг друга, сбиваясь в группы.

Сотрудники научного отдела "Лосиного острова" фиксируют хатки бобров в прибрежных зонах Яузских болот, на реке Ичке, вдоль долины реки Яузы и в заболоченных участках водно-болотного комплекса парка и Нехлюдова ручья. Там есть корм и подходящие условия для плотин и хаток.

Ранее носух в Московском зоопарке подготовили к зиме. Для них создали все условия, чтобы холода прошли спокойно и без стресса. Например, вольер стал многоуровневым. В нем установили прочные широкие лесенки, полочки и пеньки – там можно лазать, отдыхать и наблюдать.

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