ИИ спрогнозировал зиму теплее нормы почти на всей территории России

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Предстоящая зима в большинстве крупных городов России ожидается теплее климатической нормы на 1–2,5 градуса. Об этом сообщили метеорологи сервиса "Яндекс Погода", подготовившие прогноз с помощью технологии искусственного интеллекта "Метеум".

По прогнозу, отклонение от многолетних значений затронет практически всю территорию страны. Самые заметные температурные аномалии ожидаются на Камчатке, в Поволжье, на Урале и в Восточной Сибири. В Петропавловске-Камчатском средняя температура сезона может превысить норму более чем на 5 градусов.

Не менее чем на 2 градуса выше нормы средняя температура ожидается в Казани, Уфе, Самаре, Екатеринбурге, Челябинске, Перми и Красноярске. В Якутске и Благовещенске среднесезонные показатели прогнозируются близкими к многолетним. Хабаровск может оказаться единственным крупным региональным центром, где зима будет немного холоднее нормы.

Самым холодным месяцем почти во всех крупных городах станет январь. Исключением будет Петропавловск-Камчатский, где температурный минимум ожидается в феврале.

Краснодар традиционно останется самым теплым крупным городом: средняя температура за три зимних месяца здесь будет положительной, поэтому метеорологическая зима – период устойчивых отрицательных среднесуточных температур – может не наступить. На другом полюсе окажется Якутск: он станет самым холодным крупным региональным центром, особенно сильные морозы ожидаются в январе и феврале.

Зима также будет влажнее обычного, считают специалисты. Осадков выпадет больше климатической нормы во всех городах-миллионниках европейской части страны, а также в крупнейших региональных центрах Сибири и Дальнего Востока.

Самые сильные отклонения прогнозируются на Дальнем востоке. Владивосток за три зимних месяца может получить вдвое больше осадков, чем обычно, а Благовещенск, Хабаровск и Иркутск – почти в 1,5 раза больше нормы. В Санкт-Петербурге и Перми превышение будет небольшим.

Больше всего осадков за сезон может выпасть в Петропавловске-Камчатском – около 370 миллиметров. Среди крупных городов европейской части России максимум прогнозируется в Краснодаре. Меньше всего – в Якутске. Там ожидается до 30 миллиметров за всю зиму, что лишь немного выше нормы.

Ранее холода до минус 35–38 градусов зарегистрировали в Якутии. При этом такие температуры для региона считаются нормой в это время года, уточнил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов. По его словам, 40-градусных морозов в Якутии в этом сезоне еще не было.