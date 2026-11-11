В ИКИ РАН зафиксировали быструю деградацию вспышечной активности на Солнце

Фото: телеграм-канал "Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)"

На Солнце фиксируется быстрое снижение вспышечной активности: за два дня количество вспышек уменьшилось почти втрое. Об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН в телеграм-канале.

Во вторник, 10 ноября, произошло 11 вспышек. Днем ранее их было 21, а в понедельник, 9 ноября, – 28.

Резкий рост активности Звезды в прошедшие выходные, 7–8 ноября, специалисты связывают с одной группой солнечных пятен под номером 4566. Сейчас эта область разрушается, что сопровождается снижением общей вспышечной активности Солнца.

При этом частота вспышек и фоновый уровень рентгеновского излучения пока остаются высокими. В Лаборатории отметили, что текущий всплеск активности скоро закончится.

Кроме того, там добавили, что если на Солнце до конца недели не появятся новые области, то активность снова вернется к минимальным показателям. Большую часть последнего месяца активность Звезды оставалась на таком низком уровне.

Ранее на Солнце произошел выброс протуберанца размером порядка 500 тысяч километров. Это явление представляет собой темные холодные облака газа, парящие над поверхностью звезды на высоте в десятки и сотни тысяч километров. Их удерживают линии магнитного поля, позволяя облакам расти и увеличиваться в размерах.

Иногда такие структуры вырастают до сотен тысяч километров, реже – до миллиона километров. Подобные выбросы обычно приводят к магнитным бурям, но в данном случае протуберанец двигался вбок.