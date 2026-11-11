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11 ноября, 10:29

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Актриса Гришаева: роман с Нестеровым начался с отдыха в Таиланде

Актриса Нонна Гришаева раскрыла подробности начала романа с Александром Нестеровым

Фото: Москва 24/Антон Великжанин​

Заслуженная артистка России Нонна Гришаева призналась, что история любви с актером и режиссером Александром Нестеровым началась с совместного отдыха в Таиланде. Об это сообщает издание "Абзац".

Как отметил Нестеров, тогда у Гришаевой было много работы и она сильно уставала. Режиссер предложил артистке вместе отправиться на отдых в Таиланд, где они могли остановиться в квартире у его знакомой семьи. Нестеров подчеркнул, что в его планы не входит романтическое продолжение поездки и он готов провести отдых в дружеской компании.

"И я поехала именно потому, что точно была уверена, что тут ничего не может быть вообще. Я еду с другом отдохнуть, могу расслабиться", – рассказала Гришаева.

Однако в Таиланде в паре вспыхнули чувства. Говоря о том, кто первый решился на поцелуй, нынешние супруги ответили по-разному. По словам Нестерова, он испытывал стеснение, а Гришаева уточнила, что сама попросила режиссера поцеловать ее.

Когда оба вернулись из отпуска, им предстояла серьезность возникших отношений. Тогда Нестеров жил вместе с родителями, а актриса занималась воспитанием дочери Анастасии. Помимо этого, их смущала разница в возрасте, и разговоры по вопросу отношений давались нелегко.

"Все знают: курортный роман – это такая сплошная у всех история, многие через это проходили", – поделился режиссер.

Актриса вышла замуж за Нестерова в 2006 году. Она познакомилась с ним после детского спектакля в театре "Квартет И", на который привела дочь Анастасию от первого брака. В августе Гришаева эмоционально поздравила Нестерова с 43-летием. Она пожелала ему быть счастливым и избежать кризисов среднего возраста, а также призналась ему в любви.

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