Врач Грачева: лечение глаз младенцев грудным молоком повышает риск инфицирования

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Закапывание грудного молока в глаза новорожденным не имеет доказанной эффективности и повышает риск заражения. Об этом News.ru заявила врач одного из офтальмологических центров Виктория Грачева.

По словам специалиста, такой способ не стоит считать лекарством. Грудное молоко не стерильно, в нем живут бактерии, чаще всего стафилококки и стрептококки. Для кишечника ребенка они привычны, а в воспаленный глаз способны занести инфекцию. Защитные вещества в молоке есть, но для органов зрения лекарством оно от этого не становится.

"Главный риск в том, что, пока семья ждет эффекта, уходит драгоценное время", – сказала собеседница издания.

Склеивание ресниц и желтоватые выделения после сна у младенцев врач связывает прежде всего с непроходимостью носослезного канала. Это трубочка, по которой слеза уходит из глаза в нос, и у многих новорожденных ее конец закрыт тонкой пленкой.

Обычно она открывается сама, но до этого момента слеза застаивается, а в слезном мешке у внутреннего угла глаза копится слизь. На ресницах появляются желтоватые корочки, утром веки склеиваются.

Как отметила Грачева, в большинстве случаев проблема вызвана именно такой пленкой. Симптомы то уходят, то возвращаются, но обычно проходят сами в течение первого года.

Ранее главный педиатр Москвы Исмаил Османов рассказал, почему нельзя нарушать график вакцинации детей. По его словам, прививки нужны для того, чтобы организм научился самостоятельно справляться с вирусами и инфекциями. Если младенец не привит, то, столкнувшись с возбудителем инфекций, он может тяжело заболеть.