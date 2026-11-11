ТАСС: правкомиссия одобрила продление сроков исков по дефектам на товарах

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Правительственная комиссия одобрила документ, который позволит покупателям обращаться в суд из-за недостатков товаров даже после истечения двухлетнего срока с момента покупки. Об этом сообщил ТАСС источник в кабмине РФ.

"Законопроект одобрен правительственной комиссией по законопроектной деятельности и может быть скоро рассмотрен на заседании правительства", – отметил собеседник агентства.

Согласно тексту документа, если покупатель нашел недостатки товара в установленный законом срок, он сможет подать иск и позднее – в пределах срока исковой давности. По общему правилу он составляет три года, которые в данном случае будут исчисляться с момента извещения покупателем продавца об обнаружении дефекта, а не с даты покупки.

Нововведение затронет не только обычные потребительские товары, но и, например, недвижимость. Законопроект подготовлен во исполнение решения Конституционного суда РФ, который рассмотрел дело о покупке проблемного нежилого помещения.

Ранее член Ассоциации юристов России Антон Арифулин рассказал, что покупатель может добиться замены бракованной вещи или возврата денег, даже если сотрудник магазина отказался удовлетворить его требование. Чтобы защитить свои права, необходимо зафиксировать обращение в письменном виде и соблюсти установленные законом сроки.

