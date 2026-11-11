Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 ноября, 09:09

Политика

ВС РФ ночью поразили электроподстанцию в Кривом Роге

Фото: МАХ/"Минобороны России"

Вооруженные силы России в течение ночи нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры на Украине. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, поражена электроподстанция напряжением 330 киловольт в Кривом Роге Днепропетровской области. Еще две подстанции напряжением 110 и 330 киловольт выведены из строя в населенных пунктах Маяки и Усатово Одесской области.

Целью удара также стал сухогруз в акватории Черного моря юго-западнее Одессы. В министерстве утверждают, что на борту перевозили вооружение и военное имущество для украинской армии.

В Минобороны пояснили, что удары БПЛА наносятся по энергообъектам, от которых зависит работа предприятий военной промышленности противника. Атакам также подвергаются корабли с военными грузами и грузами двойного назначения, используемыми в интересах Вооруженных сил Украины.

Ранее ВС России нанесли удары по двум электроподстанциям напряжением 110 киловольт в населенных пунктах Переяслав и Яготин Киевской области. Кроме того, атакам подверглись подстанция на 330 киловольт в Вольногорске Днепропетровской области и подстанция на 154 киловольта в Кременчуге Полтавской области.

Читайте также


Сюжет: Спецоперация на Украине
политика

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика