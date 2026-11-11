ВС РФ ночью поразили электроподстанцию в Кривом Роге

Фото: МАХ/"Минобороны России"

Вооруженные силы России в течение ночи нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры на Украине. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, поражена электроподстанция напряжением 330 киловольт в Кривом Роге Днепропетровской области. Еще две подстанции напряжением 110 и 330 киловольт выведены из строя в населенных пунктах Маяки и Усатово Одесской области.

Целью удара также стал сухогруз в акватории Черного моря юго-западнее Одессы. В министерстве утверждают, что на борту перевозили вооружение и военное имущество для украинской армии.

В Минобороны пояснили, что удары БПЛА наносятся по энергообъектам, от которых зависит работа предприятий военной промышленности противника. Атакам также подвергаются корабли с военными грузами и грузами двойного назначения, используемыми в интересах Вооруженных сил Украины.

Ранее ВС России нанесли удары по двум электроподстанциям напряжением 110 киловольт в населенных пунктах Переяслав и Яготин Киевской области. Кроме того, атакам подверглись подстанция на 330 киловольт в Вольногорске Днепропетровской области и подстанция на 154 киловольта в Кременчуге Полтавской области.