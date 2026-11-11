В Москве задержали стажера ПВЗ за подмену девяти смартфонов на муляжи

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Сотрудники уголовного розыска в Гольянове задержали 19-летнего стажера пункта выдачи заказов, который подменял дорогостоящие смартфоны на муляжи. Об этом сообщили в МВД по Москве.

В полицию обратился владелец точки. Поставщики выставили ему претензию: девять дорогих телефонов оказались муляжами. Ущерб превысил миллион рублей.

По версии полиции, молодой человек оформлял заказы на гаджеты на свое же место работы, при получении заменял их на муляжи, а затем оформлял возврат. Сами смартфоны он оставлял себе. Позже он их продавал, а вырученные деньги тратил.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество").

Ранее жительница Орла обманом похитила золотые украшения на сумму около 340 тысяч рублей из ПВЗ. Выяснилось, что женщина заказывала золотые украшения, забирала их без оплаты и оформляла возвраты без содержимого.

Похищенные обманным путем изделия она сбывала в ломбарды, а вырученные деньги тратила по своему усмотрению.