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12 октября, 08:56

Происшествия

В Москве женщину задержали за кражу одежды и сумки из двух магазинов

Фото: MAX/"Петровка, 38"

В Москве задержана 28-летняя женщина, подозреваемая в краже одежды и брендовой сумки из двух магазинов. Об этом заявила столичная полиция.

Сначала злоумышленница зашла в магазин на улице Петровке. Там она примерила пуловер и джинсы общей стоимостью более 280 тысяч рублей и вышла в этой одежде на улицу, не оплатив ее. Затем она направилась в бутик на Тверской улице, откуда, предположительно, забрала сумку.

Сотрудники магазина обратились в полицию, и женщина была задержана возле торговой точки. Похищенное имущество изъяли.

По обоим эпизодам возбуждены уголовные дела о краже. В настоящее время полицейские устанавливают возможные другие случаи хищений, к которым могла быть причастна фигурантка.

Ранее 28-летний мужчина украл брюки, толстовку и жилетку из магазина в торговом центре на Ленинградском шоссе. Общая сумма похищенного составила 100 тысяч рублей. Он сложил вещи в пакет и скрылся. Нарушителя оперативно задержали, возбуждено уголовное дело.

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