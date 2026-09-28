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28 сентября, 07:17

Происшествия

Полиция задержала женщину, подозреваемую в краже сумки из автомобиля в ТиНАО

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сотрудники полиции задержали женщину, подозреваемую в краже сумки из припаркованного автомобиля в столичном районе Коммунарка. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

О краже заявила 37-летняя москвичка. Она рассказала, что оставила автомобиль на территории продовольственного центра в поселении Сосенское и забыла закрыть его. По возвращении потерпевшая обнаружила пропажу брендовой сумки, где лежали смартфон, золотые цепочка и браслет, а также 15 тысяч рублей. Общий ущерб составил 315 тысяч рублей.

Подозреваемая была задержана в садовом товариществе в Коммунарке. Ею оказалась 35-летняя женщина. Украденную сумку вернут владелице, местонахождение других ее вещей устанавливается.

Возбуждено уголовное дело о краже. Подозреваемая заключена под стражу.

Ранее в Москве был задержан мужчина, подозреваемый в краже одежды более чем на 100 тысяч рублей из магазина в торговом центре на Ленинградском шоссе. Он сложил в пакет брюки, жилетку и толстовки, после чего скрылся. Однако злоумышленника удалось задержать на площади Ганецкого. Выяснилось, у него уже была судимость.

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