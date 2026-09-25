Мужчина украл брюки и толстовки на 100 тыс руб из магазина в Москве

Полицейские задержали 28-летнего мужчину, подозреваемого в краже одежды из магазина в торговом центре на Ленинградском шоссе в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции.

В дежурную часть обратился директор магазина. Он заявил, что из торгового зала пропали брюки, толстовки и жилетка. Общая сумма ущерба составила более 100 тысяч рублей.

Выяснилось, что злоумышленник зашел в магазин под видом покупателя, подошел к вешалке, сложил часть одежды в пакет и скрылся.

В ходе проверочных мероприятий участковый уполномоченный отдела МВД по Войковскому району задержал подозреваемого на площади Ганецкого. Им оказался ранее судимый житель одного из регионов России. Похищенные вещи он успел продать.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ ("Кража"). Полицейские устанавливают причастность задержанного к аналогичным преступлениям.

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