Собянин: началось строительство дороги между районами Крюково и Силино

Фото: MAX/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Зеленограде приступили к строительству четырехполосной дороги между районами Крюково и Силино. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в MAX.

Дорога пройдет от пересечения улиц Александровки и Михайловки в Крюкове под железнодорожными путями на Проектируемый проезд № 684 в сторону улицы Алабушевской в Силине. Сейчас эти районы разделены железной дорогой, и попасть из одного в другой можно только через Панфиловский проспект.

В проекте участвуют специалисты РЖД, которые возведут путепровод. При строительстве будут использованы материалы из Московской области.

Город, в свою очередь, построит Проектируемый проезд № 627 и выполнит реконструкцию участков улиц Алабушевской, Александровки, Конструктора Лукина и Проектируемого проезда № 684.

По словам мэра столицы, новая дорога улучшит связь между районами, а также доступность площадок особой экономической зоны "Технополис "Москва" в Зеленограде. Наземный транспорт напрямую свяжет 14, 15, 16, 18 и 20-й микрорайоны Зеленограда с площадками ОЭЗ.

Завершить работы планируется в 2028 году, указал Собянин.

Ранее сообщалось, что над Шмитовским проездом возле делового центра "Москва-Сити" идет строительство путепровода длиной более 50 метров. В настоящее время готовность объекта составляет около 60%. Строители уже установили две опоры и подпорные стены.