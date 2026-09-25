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25 сентября, 13:38

Происшествия

Врача из Нижегородской области приговорили к лишению свободы после смерти пациента

Фото: 123RF.com/sirbubradut65

Врача одной из больниц Нижегородской области приговорили к ограничению свободы на 1 год и 2 месяца после смерти пациента, которому перелили кровь несовместимой группы, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Согласно материалам суда, в январе заведующая терапевтическим отделением больницы в городе Кстове не удостоверилась в правильности выбранной группы донорской крови и нарушила правила введения биологической пробы пациенту. Спасти пациента не удалось.

Впоследствии было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей"). На суде врач в полном объеме признала свою вину.

Помимо лишения свободы специалиста, с больницы взыскали 2 миллиона рублей в пользу потерпевшего.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье вынесли приговор 23-летнему Ивану Герману, который, находясь в нетрезвом состоянии, выбил глаз посетителю кафе.

Это случилось в Лобне в кафе на Букинском шоссе. Между осужденным и пострадавшим произошла ссора, в результате которой Герман несколько раз ударил оппонента стеклянным стаканом по лицу и избил его. Из-за серьезной травмы потерпевшему удалили глаз.

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