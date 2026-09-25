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25 сентября, 16:23

Шоу-бизнес

Максим Галкин выступил на свадьбе в Риме за 150 тысяч евро

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/maxgalkinru (Максим Галкин признан ино

Российский телеведущий и юморист Максим Галкин (признан иноагентом в РФ) получил 150 тысяч евро за выступление на свадьбе украинского криптотрейдера в Риме. Об этом сообщил Mash в мессенджере МАХ.

Торжество состоялось 23 сентября на вилле Villa Miani под открытым небом. Галкин не только произносил речи о судьбе Донбасса, но и устраивал алкогольные конкурсы, а также исполнял песни на украинском языке, в том числе композицию Степана Гиги "Цей сон".

Также на празднике выступила украинская певица Светлана Лобода, чей гонорар составил 200 тысяч евро. Певица исполнила песни на русском языке. Как утверждает канал, артистка повысила расценки на частные мероприятия и теперь запрашивает у заказчиков паспортные данные, чтобы проверить их. Среди ее клиентов сейчас много украинцев и русскоговорящих.

Украинская группа Quest Pistols Show при этом выступила на свадьбе за 20 тысяч евро. Музыканты исполнили свои известные композиции на русском языке.

Отмечается, что жених занимается арбитражем трафика и криптотрейдингом, а также увлекается дорогими автомобилями. Его избранница работает психологом. Для оформления площадки использовали живые цветы пастельных оттенков. Сообщается, что декор, кейтеринг, музыкальное сопровождение и фотографы обошлись примерно в 15 миллионов рублей, а аренда виллы – в 30 тысяч евро.

По информации издания, среди гостей были украинские блогеры и представители окружения рэпера Киевстонера (настоящее имя – Альберт Васильев, включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Ранее сообщалось, что Галкин занял руководящие должности в двух компаниях, зарегистрированных на Кипре. По данным SHOT, он стал директором и секретарем OMNITOTAL LIMITED и OMNIDEAL LIMITED.

Обе структуры создали в Лимасоле в феврале 2025 года. До этого ими управляла группа Patrician, которая сопровождает сделки с активами, трастами и недвижимостью для состоятельных клиентов. Через компании можно владеть активами, а также покупать и продавать недвижимость и автомобили.

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