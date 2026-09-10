SHOT: Максим Галкин возглавил две инвестиционные компании на Кипре

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/maxgalkinru (Максим Галкин признан иноагентом в РФ)

Российский телеведущий и юморист Максим Галкин (признан иноагентом в РФ) стал директором и секретарем двух компаний, зарегистрированных на Кипре. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

По предварительным данным, Галкин занял данные должности 17 марта. При этом компании OMNITOTAL LIMITED и OMNIDEAL LIMITED были зарегистрированы в Лимасоле в феврале 2025 года. Раньше структуры управлялись группой Patrician, которая занимается сопровождением сделок с активами, трастами и недвижимостью для состоятельных клиентов.

Руководитель Patrician Ставрос Павлоу до этого сотрудничал с российскими бизнесменами и участвовал в крупных сделках. Теперь обе компании перешли под управление Галкина. Через них возможно владение активами, а также покупка и продажа недвижимости и автомобилей.

Ранее Галкин продал машину Bentley Arnage 2000 года выпуска с двигателем 6,75 литра. Предварительно, юморист более 20 лет владел данным автомобилем. Стоимость редкого транспортного средства составляет от 2,3 до 4,5 миллиона рублей. Сейчас на российском рынке представлено четыре таких подержанных Bentley.

