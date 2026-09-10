В РАН спрогнозировали снижение солнечной активности раньше срока

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Солнечная активность снижается быстрее прогноза, из-за чего минимум может наступить раньше ожидаемого срока. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

В августе 2026 года ожидаемое значение индекса составляло 90, а фактическое – 76, что на 16% ниже. Если текущий тренд сохранится, выход на солнечный минимум произойдет раньше прогноза. Ученые уверены, что это произойдет на 1–1,5 года раньше, уже в 2029 году.

Утром 4 сентября на Солнце была зарегистрирована вспышка класса М1.2. Ее продолжительность составила 27 минут. Затем 8-го числа на Земле началась первая за осень 2026 года магнитная буря.

При этом плазма достигла планеты еще в середине дня 7 сентября, вызвав продолжительные геомагнитные возмущения. Тем не менее порог бури оказался превышен только спустя сутки.

