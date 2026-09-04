Вспышка класса М произошла на Солнце

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На Солнце утром 4 сентября в рентгеновском диапазоне была зарегистрирована вспышка класса М1.2. Об этом ТАСС сообщил Институт прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

Событие зафиксировано в группе пятен 4524 с координатами N11E74. Продолжительность вспышки составила 27 минут.

В лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН отметили, что на снимках с космических телескопов и коронографов наблюдается резкая активизация солнечной активности. Главный признак – множественные выбросы плазмы на восточном краю звезды. По предварительным оценкам, источники взрывов находятся за краем Солнца и пока не видны с Земли.

Специалисты уточнили, что с текущей позиции солнечное вещество не способно достичь планеты. Для формирования рисков активность должна сохраняться еще 4–5 суток.

Ученые ранее заявляли, что Солнце спит, уровень солнечной и геомагнитной активности находился на очень низких значениях. По данным специалистов, за сутки на Солнце не происходило практически никаких значимых событий.

При этом на востоке, добавили исследователи, где активные области выходят к Земле, наблюдались крупные магнитные петли.