04 сентября, 13:46Транспорт
В РСТ заявили об отсутствии застрявших в Танзании россиян
Фото: 123RF.com/nutthasethv
Информация о якобы застрявших в Танзании российских туристах не соответствует действительности. Об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).
Там уточнили, что туроператоры находятся в контакте с авиакомпанией и работают над организацией логистики для туристов.
В РСТ также напомнили, что Air Tanzania обещала предоставить пассажирам отмененных рейсов полный возврат средств или возможность перебронировать билеты на другую дату без дополнительных сборов.
Авиасообщение между Россией и Танзанией было запущено в начале июля. Однако 4 сентября Air Tanzania временно приостановила выполнение рейсов. Перевозчик заявил, что продолжает следить за ситуацией во взаимодействии с соответствующими властями.
Позднее Air Tanzania объявила о возобновлении регулярного сообщения между Дар-эс-Саламом и Москвой с 7 сентября. Соответствующее решение было принято после завершения плановой оценки рисков.