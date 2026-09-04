В РСТ заявили об отсутствии застрявших в Танзании россиян

Фото: 123RF.com/nutthasethv

Информация о якобы застрявших в Танзании российских туристах не соответствует действительности. Об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

Там уточнили, что туроператоры находятся в контакте с авиакомпанией и работают над организацией логистики для туристов.

В РСТ также напомнили, что Air Tanzania обещала предоставить пассажирам отмененных рейсов полный возврат средств или возможность перебронировать билеты на другую дату без дополнительных сборов.

Авиасообщение между Россией и Танзанией было запущено в начале июля. Однако 4 сентября Air Tanzania временно приостановила выполнение рейсов. Перевозчик заявил, что продолжает следить за ситуацией во взаимодействии с соответствующими властями.

Позднее Air Tanzania объявила о возобновлении регулярного сообщения между Дар-эс-Саламом и Москвой с 7 сентября. Соответствующее решение было принято после завершения плановой оценки рисков.