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04 сентября, 13:44

Происшествия

Россиянин утонул в озере Комо на севере Италии

Фото: ilgiorno.it

На озере Комо в Италии утонул 38-летний россиянин. Об этом сообщает газета Giorno.

Несчастный случай произошел утром в четверг, 3 сентября, в районе коммуны Нессо. Россиянин купался в озере вместе с девушкой, которая заметила, что он внезапно скрылся под водой, и вызвала спасателей.

Масштабная поисковая операция на озере Комо завершилась трагически. В поисках участвовали береговая охрана, пожарные из Комо и спецгруппа водолазов, оперативно прибывшая из Милана на вертолете. Тело мужчины удалось найти и поднять на поверхность около 13:00 по местному времени.

Сейчас эксперты устанавливают детали случившегося. Основная версия следствия – россиянин мог скончаться из-за резкого приступа недомогания.

Ранее в Сочи в горной реке Агуре утонула туристка. Группа решила спуститься по камням к почти высохшей купели, но из-за внезапного дождя уровень воды поднялся, и их унесло.

Молодые люди спаслись и вызвали спасателей, после чего начались поиски пропавшей. Вскоре водолазы обнаружили тело девушки в Чертовой купели, подняли его и передали следователям.

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