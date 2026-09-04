Daily Express: Путин на ВЭФ сделал тревожное предупреждение Западу

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Владимир Путин на Восточном экономическом форуме сделал предупреждение Западу по ситуации вокруг Украины, пишет британский таблоид Daily Express.

Президент заявил, что именно готовность к любым сценариям позволит тем, кто стремится навредить России, осознать, что этого лучше не предпринимать. Издание охарактеризовало это высказывание как "тревожное предупреждение" Путина.

В СМИ обратили внимание на то, что заявление прозвучало в день, когда стало известно о захвате норвежскими властями российского судна на арктическом архипелаге Шпицберген по запросу Украины.

Путин также заявил, что Москва видит попытки властей некоторых стран ограничить движение судов российских компаний в нарушение международного морского права. По словам главы государства, в этих странах также рассматривают возможность захвата российских судов и продажи награбленного имущества.

Президент подчеркнул, что при реализации такого пиратства и грабежа на практике Россия будет вынуждена отвечать зеркально. При этом ответ Москвы необязательно последует в тех же акваториях, где планируются атаки на ее суда.

2 сентября на Шпицбергене по требованию украинской компании "Нафтогаз" было задержано российское судно "Профессор Молчанов". Судебным актом судну запрещено покидать место стоянки до указания губернатора Шпицбергена.

На судне проходила арктическая биеннале — там находились скульпторы, художники и студенты в возрасте приблизительно от 18 до 70 лет и старше. Эвакуация участников проводится с помощью судна Морспасфлота, выделенного Минтрансом. Представитель береговой охраны Норвегии, в свою очередь, подчеркнул, что его ведомство и военные не были вовлечены в задержание "Профессора Молчанова".

