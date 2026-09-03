Трутнев назвал нарушением международного права арест судна "Профессор Молчанов"

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Арест Норвегией российского научно-исследовательского судна "Профессор Молчанов" является нарушением международного законодательства. Об этом в интервью ТАСС заявил полномочный представитель президента России по Дальнему Востоку и Арктике Юрий Трутнев.

По его словам, норвежская сторона нарушила правовые нормы, и в конечном итоге ей придется отступить, поскольку подобные действия не приносят ничего, кроме репутационных потерь.

Ранее на официальном сайте губернатора Шпицбергена появилась информация о том, что норвежские власти задержали российское судно по запросу украинской компании "Нафтогаз". Судебное постановление запрещает "Профессору Молчанову" покидать место стоянки до дальнейшего распоряжения губернатора Шпицбергена.

Позже министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков заявил, что экипаж судна находится в безопасности. Он добавил, что судно, так и его команда не подвергаются физической угрозе.