Собянин: средства ПВО сбили еще 10 беспилотников, летевших на Москву

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Сбиты еще 10 вражеских беспилотников, летевших на Москву в четверг, 3 сентября. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

По словам мэра, в настоящее время специалисты экстренных служб прибыли на место падения обломков и приступили к работе.

Ранее Собянин также сообщал об уничтожении 10 дронов. Позднее средства ПВО сбили еще 17 беспилотников.

Таким образом, к настоящему моменту москву пытались атаковать 37 БПЛА, но все они были ликвидированы.