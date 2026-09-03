03 сентября, 07:17Мэр Москвы
Собянин: средства ПВО сбили еще 10 беспилотников, летевших на Москву
Фото: mil.ru
Сбиты еще 10 вражеских беспилотников, летевших на Москву в четверг, 3 сентября. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере МАХ.
По словам мэра, в настоящее время специалисты экстренных служб прибыли на место падения обломков и приступили к работе.
Ранее Собянин также сообщал об уничтожении 10 дронов. Позднее средства ПВО сбили еще 17 беспилотников.
Таким образом, к настоящему моменту москву пытались атаковать 37 БПЛА, но все они были ликвидированы.