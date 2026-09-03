Минздрав обновит порядок диспансеризации взрослых

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Минздрав России планирует обновить порядок проведения профилактических медосмотров и диспансеризации взрослых. Об этом РИА Новости сообщила главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава Любовь Дроздова.

Для ветеранов боевых действий – участников специальной военной операции (СВО) расширят гарантии при прохождении диспансеризации. Консультация медицинского психолога станет обязательной в первый день обследования, а если это невозможно, ее должны будут провести не позднее трех рабочих дней для жителей городов и не позднее десяти рабочих дней для жителей сельской местности и отдаленных населенных пунктов.

Также в диспансеризацию включат оценку липидного профиля для определения риска сердечно-сосудистых заболеваний. Гражданам от 18 до 39 лет такой анализ будут проводить раз в 6 лет, а людям от 40 лет – раз в 3 года.

Кроме того, каждому пациенту один раз в жизни определят уровень липопротеида(а), который является генетически обусловленным фактором риска атеросклероза. Эти показатели врач будет учитывать при расчете сердечно-сосудистого риска и выборе тактики профилактики инфаркта и инсульта.

В новый порядок включат дополнительные исследования для отдельных групп риска, в том числе оценку риска сердечно-сосудистых заболеваний и атеросклероза, а также УЗИ брюшной аорты.

Изменения затронут и раннее выявление рака легкого. В новом порядке уточнят критерии направления на низкодозную компьютерную томографию легких. Ее будут назначать гражданам от 50 лет с индексом курения 20 пачка-лет и более. При меньшем показателе КТ также смогут назначить, если человек продолжает курить и у его близких родственников – родителей, братьев, сестер или детей – был диагностирован рак легкого.

На втором этапе диспансеризации появится новый вид инструментального скрининга – УЗИ брюшной аорты. Исследование позволит выявлять аневризму этого сосуда. Его будут проводить мужчинам в возрасте от 65 до 75 лет, которые курят или курили ранее, а также гражданам 65–75 лет при наличии у близких родственников аневризмы брюшной аорты.

Кроме того, регионы получат возможность оснащать медицинские организации системами поддержки принятия врачебных решений. В их числе могут быть зарегистрированные медицинские изделия с использованием искусственного интеллекта.

С 1 сентября в России вступили в силу новые правила оказания платных медицинских услуг. Договор можно заключить дистанционно через сайт, мобильное приложение клиники или мессенджер MAX, а при анонимных услугах паспортные данные указывать не обязательно. Также вступили в силу новые правила оформления медицинских справок и заключений, упрощающие процедуру.