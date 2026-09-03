Исследование: Белоруссия и Китай вошли в топ летних направлений среди москвичей

Фото: depositphotos/irinabal18

Белоруссия, Абхазия, Турция, Грузия, Армения, Казахстан, Италия, Китай, Узбекистан и Таиланд вошли в топ-10 зарубежных направлений по количеству бронирований от москвичей летом 2026 года. Об этом говорится в исследовании сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов "Островок", которое есть в распоряжении Москвы 24.

По данным аналитиков, в целом на зарубежные направления приходится почти каждое пятое бронирование москвичей – 19% от общего объема (летом 2025 года – 15%).

"Наиболее заметную динамику показывают азиатские направления. Лидером по росту спроса этим летом стал Вьетнам – количество бронирований от туристов из Москвы увеличилось на 54%, в Индонезии – на 23%, в Южной Корее – на 17%, в Китае – на 13%, в Японии – на 5%", – говорится в исследовании.

Также продолжает расти интерес к странам СНГ и ближайшего зарубежья: количество бронирований в Грузии увеличилось этим летом на 12%, в Абхазии – на 4%.



из исследования Растет и популярность европейских направлений. Наиболее заметная динамика в Черногории – рост 59%. Одной из причин могло стать желание успеть посетить страну до введения визовых ограничений. Также отмечается рост в Сербии – на 33%, Греции – 29%, Венгрии – 20%, Италии – 4%.

При этом средняя стоимость забронированной ночи в отелях и апартаментах по зарубежным направлениям летом 2026 года составила 8 500 рублей – на 1% меньше, чем в 2025-м.

Однако преимущественно этим летом жители Москвы выбирали внутренние направления – на них пришлось 81% всех бронирований.

Наиболее заметный рост спроса наблюдался на курортах Краснодарского края. Количество бронирований в Витязево увеличилось почти в три раза, в Анапе – на 56%, в Дивноморском – на 13%. Росту способствовало открытие пляжей, которые были недоступны в прошлом году.

Растет интерес и к небольшим городам, подходящим для экскурсионного отдыха и поездок выходного дня. Например, количество бронирований в Вараксино увеличилось почти в три раза, в Звенигороде – на 14%, в Сестрорецке – на 11%, отметили аналитики.



из исследования В топ-10 самых востребованных у туристов из Москвы городов вошли Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Сочи, Калининград, Ярославль, Зеленоградск, Краснодар, Владивосток и Ростов-на-Дону.

Средняя стоимость забронированной ночи в России летом 2026 года составила 6 400 рублей и остается на уровне прошлого года.

Ранее стало известно, что "горящих туров" в Турцию практически не осталось: сейчас туристам рекомендуют бронировать поездки заранее. Если в апреле и мае сентябрьские туры продавались по наиболее комфортным ценам, то к августу они подорожали примерно на 20%, а в некоторых популярных качественных отелях – на 40% и более.