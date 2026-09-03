В Минприроды анонсировали запуск программы "Уран России"

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Власти России работают над запуском специализированной программы "Уран России". Об этом ТАСС на Восточном экономическом форуме сообщил заместитель главы Минприроды Дмитрий Тетенькин.

По его словам, проект уже представлен президенту и получил его поддержку. Тетенькин подчеркнул, что уран играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности, развитии атомной энергетики и передовых технологий.

Он отметил, что одной из ключевых задач в сфере недропользования является учет текущих потребностей экономики и прогнозирование того, какие ресурсы понадобятся стране через 10–15 лет.

Ранее глава Минприроды РФ Александр Козлов сообщил, что в 2026 году ожидается полное воспроизводство запасов нефти и газа. По его данным, за первое полугодие прирост запасов промышленных категорий по результатам геологоразведочных работ недропользователей составил по жидким углеводородам (нефти и конденсата) 45 миллионов тонн, по газу – 155,5 миллиарда кубометров.