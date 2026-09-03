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03 сентября, 05:57

Политика

В Минприроды анонсировали запуск программы "Уран России"

Фото: ТАСС/AP/Ross D. Franklin

Власти России работают над запуском специализированной программы "Уран России". Об этом ТАСС на Восточном экономическом форуме сообщил заместитель главы Минприроды Дмитрий Тетенькин.

По его словам, проект уже представлен президенту и получил его поддержку. Тетенькин подчеркнул, что уран играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности, развитии атомной энергетики и передовых технологий.

Он отметил, что одной из ключевых задач в сфере недропользования является учет текущих потребностей экономики и прогнозирование того, какие ресурсы понадобятся стране через 10–15 лет.

Ранее глава Минприроды РФ Александр Козлов сообщил, что в 2026 году ожидается полное воспроизводство запасов нефти и газа. По его данным, за первое полугодие прирост запасов промышленных категорий по результатам геологоразведочных работ недропользователей составил по жидким углеводородам (нефти и конденсата) 45 миллионов тонн, по газу – 155,5 миллиарда кубометров.

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