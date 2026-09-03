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03 сентября, 06:38

Происшествия

Полицейский в Красноярском крае застрелил зашедшего в село медведя

Фото: depositphotos/kyslynskyy

В Красноярском крае полицейский застрелил медведя, который представлял угрозу для жителей села Пировское. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Отмечается, что местный житель позвонил в дежурную часть отделения полиции и рассказал, что к нему в палисадник проник медведь. На место незамедлительно выехали начальник отдела и старший участковый уполномоченный.

Прибыв по адресу, стражи порядка обнаружили дикого зверя, который пытался пробраться на территорию домовладения. По информации ведомства, медведь создавал прямую угрозу жизни и здоровью людей.

Оценив ситуацию, глава отдела полиции принял решение применить табельное оружие и произвел один прицельный выстрел на поражение. В результате действий полицейского никто из местных жителей не пострадал.

Ранее двое охотников пострадали при нападении медведя на границе Камчатского края и Чукотского округа. Мужчин эвакуировали бортом санитарной авиации из района бухты Анастасия и привезли в районную больницу села Тиличики. По данным врачей, перевозка в краевую столицу не требуется, так как их состояние позволяет оставаться на месте.

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