Медведь напал на охотников на границе Камчатки и Чукотки

Фото: depositphotos/kyslynskyy

Двое мужчин пострадали при нападении медведя на границе Камчатского края и Чукотского округа. Обоих доставили в больницу, сообщает пресс-служба Минздрава Камчатки.

В ведомстве уточнили, что пострадавшие охотились в окрестностях села Хатырка, где и произошла встреча с хищником. Мужчин эвакуировали бортом санитарной авиации из района бухты Анастасия и привезли в районную больницу села Тиличики. По оценке медиков, перевозка в краевую столицу не требуется, их состояние позволяет оставаться на месте.

Как рассказали ТАСС в правительстве Камчатки, причиной нападения стал материнский инстинкт медведицы, которая защищала медвежат. Хищница укусила одного мужчину за ногу, а второй, убегая, прыгнул со скалы и повредил конечность при падении. Зверь не преследовал людей и сразу увел медвежат в сторону.

Отмечается, что один из пострадавших является руководителем колхоза имени Беккерева. Состояние обоих госпитализированных оценивается как удовлетворительное.

Ранее медведь задрал корову, а затем чуть не убил женщину в Новосибирской области. Инцидент произошел в Колыванском районе, недалеко от деревни Мальчиха. С начала лета там находилось стадо примерно из 200 коров. За текущий год хищники убили две взрослые особи и восемь телят.

Животное "кинулось" на женщину из табуна, но благодаря быстрой реакции та смогла спастись, запрыгнув в машину. Медведь, в свою очередь, ушел в лес.